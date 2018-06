Čarodějnice se připravují na páteční reje

Upozornil, že do Bystřice se zvláště ohavné čarodějnice slétají každoročně, a to na různých dopravních prostředcích, se sovami a kočkami na ramenou. Do cechu jsou pasovány stehenní kostí a nové členky obdrží členskou legitimaci.V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se čarodějnice slétnou na Masarykově náměstí v 18:00, kde si přítomní vyslechnou projev Baby Jagy, hymnu a zdravice čarodějnic družebních delegací, sdělila ČTK jedna z nich Renata Snášilová.Slavnostní mítink se uskuteční u zdejší sokolovny, kde bude zvolena Miss čarodějnice. Řádit pak budou při hudbě a ohňostroji. Účastnicím je zde k dispozici půjčovna krojů i kosmetický salón na Staré radnici, upozornila.V Telči je slet na stadiónu, na 20:00 je plánován let nad městem a poté bude zvolena nejškaredější čarodějnice.Poslední dubnovou noc se v krajině Českomoravské vrchoviny tradičně rozzáří stovky ohňů. V dávných dobách se věřilo, že právě v tuto noc mají nečisté síly větší moc než jindy. Podle pověstí se na kopcích a na křižovatkách cest shromažďovaly čarodějnice na sněmech s ďábly. Odtud se rozcházely do okolí, aby škodily lidem, dobytku a ničily budoucí úrodu. Lidé se snažili svá stavení ochránit před jejich kouzly. Znamenali stavení křížem a muži na návsi práskali bičem. Pálení ohňů bylo typickým jarním obyčejem Keltů. Pohanskou slavnost boha Belena však nahradil křesťanský svátek Filipojakubské noci.