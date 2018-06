Carmen Electru chtějí ženy do postele

Herečka a modelka se ráda chlubí tím, že s ní ženy často flirtují a téměř v každém případě by ji rády dostaly do postele.



Třiatřicetileté herečce to ale osobní život rozhodně neusnadňuje. Je tu totiž jedna důležitá skutečnost - je šťastně provdaná za rockera Davea Navarra, kterému se snaží být i bezmezně věrná. Tomu by se časté svádění ze stran mužů i žen mohlo brzy přestat líbit.

Carmen se ale lesbickým flirtům nijak nebrání. "Setkávám se se spoustou žen, které se mě snaží získat. Musím přiznat, že ženy dokáží být mnohem atraktivnější než muži. To mě na nich přitahuje, miluju holky," přiznala se britskému deníku The Sun.



Pokud by si už nějakou ženu přece jen musela vybrat a užít si s ní vášnivou noc, zřejmě by zvolila modelku Kate Mossovou. "Má nejlepší styl. Lidé by jí měli dopřát pauzu, aby se ze všeho vzpamatovala," řekla herečka magazínu Loaded. "Ráda bych se s ní někdy setkala. Její krásu a sexualitu nelze popřít."