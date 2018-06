Carmen Electra se v posteli evidentně nudí

Na DVD, pojmenovaném příznačně Aerobický striptýz Carmen Electry: V ložnici dělá herečka v podstatě to samé, co dělala vždycky (a co umí nejlépe). Hvězdička ze seriálu Pobřežní hlídka prostě ukazuje samu sebe. A je to docela legrace.

Ostatně své přednosti už nabídla na předchozím DVD Carmen Electra's Fit to Strip, z kterého jste se rovněž dozvěděli pouze to, že se dokáže hýbat a tvářit svůdně v jednom, přičemž to samé doporučovala a názorně předváděla i divákům. Podívejte se sami - ukázku z aktuálního DVD Carmen Electry naleznete ZDE .