Carmen Electra litovala svatby s Rodmanem už během obřadu

Herečka se se slavným basketbalistou dala dohromady v době, kdy zažívala nejhorší období. Její matce diagnostikovali nádor na mozku a brzy nato zemřela. Carmen Electra se s její smrtí prý nedokázala vyrovnat a útěchu našla v náruči divokého sportovce a v alkoholu.

Byla to sebedestrukce, která vyvrcholila v roce 1998 spontánní svatbou v Las Vegas.

„Mířila jsem k totálnímu sebezničení a pamatuji se, jak jsem potkala Dennise. Dennis představoval životní styl plný večírků, byl zábavný. Začala jsem pít,“ popsala Carmen Electra se slzami v očích.

„Lidé nechápali, proč jsem ho milovala, protože měl reputaci křiváka. Já ale zpočátku viděla toho něžného obra, který se hrozně trápil. Prostě jsme si v tom svým způsobem rozuměli. Náš vztah byl velmi vášnivý. Když to bylo dobré, bylo to úžasné. A když to bylo špatné, bylo to to nejhorší peklo,“ svěřil herečka.

Svatbou s Rodmanem se snažila zapudit smutek nad ztrátou matky.

„Bylo to tak rychlé a spontánní, pamatuji si, jak jsem si hned poté, co jsme si slíbili manželství, řekla: Ach můj bože, co jsme to udělali?“ dodala herečka.

Byl to přitom Rodman, kdo o anulování manželství požádal už devět dní po svatbě. Jenže žádost později stáhl. V roce 1999 už vyplnili společně řádnou žádost o rozvod a manželství skončilo.

Carmen Electra se proslavila v 90. letech rolí Lani v seriálu Pobřežní hlídka a svým častým pózováním pro Playboy. Od té doby dostala řadu rolí, ale hlavně v podprůměrných filmech. Dokonce si vysloužila Zlatou malinu za nejhorší herečku ve vedlejší roli ve filmu Scary Movie 4.

V letech 2003-2007 byla provdaná za kytaristu Red Hot Chilli Peppers Dava Navarra. Potom randila s kytaristou skupiny Korn Robem Pattersonem. Krátký románek měla i s obávaným producentem Simonem Cowellem.

Dennis Rodman (vpravo) si se severokorejským lídrem Kim Čong-unem padl do oka...

Rodman byl ženatý třikrát. Před Carmen Electrou měl manželku Annie, s níž má šestnáctiletou dceru Alexis. V roce 2003 si vzal Michelle Moyerovou, s níž má čtrnáctiletého syna D.J. a třináctiletou dceru Trinity. Rozvedli se v roce 2004. Předloni byl Rodman odsouzen k tříleté podmínce 104 hodinám prospěšných prací za to, že na děti neplatí alimenty.

V poslední době se proslavil hlavně svým kamarádstvím s diktátorem Kim Čong-unem.