Carmen Electra nenávidí svá ňadra

Sexy hvězda Pobřežní hlídky prozradila, že jí trvalo hodně dlouho, než si na svoji dráždivou figuru zvykla. „Dodnes to ale není ono,“ říká smutně Carmen.

„Nejprve jsem je nenáviděla. Skutečně jsem nechtěla, aby byly tak velké, jak nakonec jsou. Jediné, co bylo příjemné, že jsem od té doby už nikdy nemusela používat zpevňující podprsenku, ale mohla jsem nechat prsa jen tak dýchat,“ nechala se slyšet čtyřiatřicetiletá herečka, která je provdaná za rockera Davea Navarra.

Electra také řekla, že je pro ní vzorem její kolegyně a hvězda filmu Sin City Jessica Alba, protože nemění svůj vzhled od doby, co hraje ve filmech. „Jessica Alba je přirozeně krásná a velice sladká. Zamilovala jsem se do ní, protože je to nejkrásnější ženská, kterou znám. Je sexy, protože má neuvěřitelné tělo,“ dodala Carmen.