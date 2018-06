Carmen Electra nafotila po 13 letech další snímky pro Playboy

Ve svých šestatřiceti letech se stane tváří a tělem osmi stran chystaného lednového vydání k pětapadesátému výročí časopisu. Edice bude na stáncích již od prosince letošního roku, zřejmě aby si ji fanoušci mohli nadělit pod stromeček.



Carmen Electra se snoubencem Robem Pattersonem

Carmen je nyní zasnoubená s rockerem Robem Pattersonem. "Znám Roba celá léta, byli jsme nejdříve přáteli, potom jsme začali spolu randit. Je opravdu moc milý, skutečně přívětivý a velmi laskavý, milující člověk. Teďka ale svatbu neplánujeme, bereme všechno skutečně velmi, velmi pomalu. Je legrační, když se zasnoubíte a hned si všichni myslí, že se budete zítra brát, dokonce i mí vlastní přátelé mi volali a ptali se: 'Jsi těhotná? Slyšela jsem, že jsi těhotná. Je to pravda?' Všechny tyto pomluvy a drby se šíří, je to legrace. Ale mohlo by to trvat i deset let. Já to chci brát opravdu extrémně pomalu," dodala Carmen.



Carmen Electra si zahrála v Pobřežní hlídce vnadnou plavčici

V připravované filmové adaptaci úspěšného seriálu Pobřežní hlídka, který ji proslavil, si však krasavice s velkým poprsím již vnadnou záchranářku nezahraje. "Jsem mimo. Jen jsem o tom slyšela prostřednictvím médií, ale nikdo mě nekontaktoval a nenabídl mi účast na filmu. Ale skutečně bych si užila, kdybychom se všichni zase setkali, byla by legrace potkat celý ten tým znova," potvrdila Carmen.