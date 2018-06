Carmen Electra je posedlá sexem

"Jednoduše si něco dělám a najednou mi proletí hlavou myšlenka na sex. Je to jako šílenství. Často je to tak silné, že musím přestat pracovat a jít se uklidnit," tvrdí herečka, která ovšem odmítla prozradit, jak se od sexu uklidňuje.



Ačkoliv by se mohlo zdát, že Carmen svoji hereckou práci zanedbává a věnuje se spíše pózování pro časopisy, zvládne podle vlastních slov za rok realizovat v průměru pět moderátorských či hereckých projektů. Dva má dokonce smluvené již na rok 2004.



"Pokud jde o mé pózování pro časopisy a myšlenky na sex, domnívám se, že to souvisí s mými exhibicionistickými sklony. Pokud vyrůstáte jako tanečnice a stále nosíte upnuté a sexy baletní oblečky, nemůžete být ani jiní," usmívá se jednatřicetiletá Electra, která je zasnoubená s šestatřicetiletým kytaristou Davem Navarrou.



Carmen obdivuje striptéry

Když už Carmen začala hovořit o sexu, nezapomněla také dodat, že obdivuje striptéry, kteří mají podle jejího názoru naprosto dokonalá těla. "Musím říct, že striptéři a striptérky se mají většinou čím pochlubit. Vždy, když jdeme s Davem do erotického klubu, nevěřícně kroutím hlavou, jak jsou ty holky i muži dokonalí. Pokaždé mě napadne, jestli se tak dokáží hýbat i v posteli," dodala rozverně seriálová hvězda.



Záchranářka si získala celý svět

Carmen Electra se narodila 20. dubna 1972 jako Tara Leigh Patricková. Už od devíti let zpívala ve sboru. První velký úspěch přišel v roce 1993, kdy s ní natočil album zpěvák Prince. Deska dostala název Carmen Electra. Jméno už sexy krásce zůstalo.



Carmen si brzy podmanila celý svět. Jako záchranářka ukazovala své půvaby do roku 1998 v seriálu Pobřežní hlídka. Největší úspěchy slavila v letech 1996 a 1999, kdy se nechala vyfotografovat pro magazín Playboy.



V roce 1999 se provdala za basketbalovou hvězdu Dennise Rodmana, jejich manželství se však v tomtéž roce rozpadlo. Nové štěstí nalezla Carmen s bývalým členem skupiny Red Hot Chilli Peppers Davem Navarrem.

Carmen Electra Carmen Electra Carmen Electra při předávání cen American Music Awards.