Bývalá první dáma Francie: z krásné modelky šedou myškou

Image manželky už bývalého francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho poslední dobou poněkud pokulhává. Zatímco kdysi byla chválena za svůj šarm, chic a glamour vzhled, její pověst módní ikony dostala pěkně na frak.

Carla Bruniová-Sarkozyová předvedla na nejrůznějších akcích a zahraničních cestách spoustu vydařených outfitů, za které sklidila pochvalu od módních kritiků. Dokonce i jako těhotná si vysloužila uznání za skvělý výběr šatů pro nastávající maminky.

Nicolas Sarkozy a jeho manželka Carla

Pak se ale během prezidentské kampaně stylizovala do role obyčejné Francouzky, která ráda sedí na gauči a kouká na televizi v domácím oblečení.

Když Nicolas Sarkozy odevzdával úřad novému francouzskému prezidentovi Hollandeovi, Carla všechny překvapila, když si oblékla nevýrazný, šedý, kalhotový kostým a k tomu baleríny.

Hollandeova partnerka a nová první dáma Francie Valerie Trierweilierová ji jednoznačně zastínila. Její vkus předtím pochválil také módní návrhář Karl Lagerfeld.

"Líbí se mi Hollandeho přítelkyně. Myslím, že je velmi hezká a elegantní," řekl Lagerfeld pro server WWD.com.

Carla Bruniová-Sarkozyová a nová první dáma Francie Valerie Trierweilerová (Paříž, 15. května 2012)

Sedmačtyřicetiletá Valerie Trierweilerová je dvakrát rozvedená, má tři děti a pracuje jako komentátorka a moderátorka politických diskusí. Když Hollande nový vztah v roce 2010 oznamoval, prohlásil: "Valérie je žena mého života."

Letos v březnu ale také řekl, že se s ní nehodlá oženit po nástupu do úřadu prezidenta. Prý by to bylo proti jeho zásadám a jen kvůli protokolu to dělat nebude. Trierweilová má pověst energické ženy a některá média jí přezdívají rotvajler (více zde).

Předchozí partnerkou Hollanda byla osmapadesátiletá Ségolene Royalová, první žena ve francouzské historii postoupivší do druhého kola prezidentských voleb. Také ji si nikdy nevzal, ačkoli spolu žili 30 let a mají spolu čtyři děti - Floru, Juliena, Clémenci a Thomase.

V červnu 2007 se po prohraných prezidentských a parlamentních volbách rozešli, když vyšel na světlo románek Hollanda s Trierweilerovou. V listopadu 2007 Trierweilerová otevřeně hovořila o svém vztahu s Hollandem v rozhovoru pro jednu francouzskou televizi. Oficiálně svůj vztah potvrdili až v říjnu 2010.