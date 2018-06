Carla Bruni: Sarkozyho jsem si chtěla vzít okamžitě!

Francouzský prezident Sarkozy si čtyřicetiletou písničkářku a modelku vzal po devíti týdnech známosti. "Vím, že se lidé neberou hned a ještě k tomu se o nás hodně mluvilo. Ale to víte, milenci mají vlastní pojetí času," svěřila se Bruni, která je původem Italka, deníku L'Express.

"Chtěla jsem se za něj vdát okamžitě. Cítila jsem, že se mi s ním nemůže nic stát, Nicolas není závislý na moci a tím je odvážný. Miluji chvíle s ním více než cokoliv jiného," vyznala se.

Čtenáře se rovněž snažila přesvědčit o tom, že bude dobrou první dámou a že se se svým manželem nehodlá nikdy rozvést. "Budu první dámou Francie do konce mandátu mého muže, a jeho ženou až do smrti. ... To je to, co chci!"