Lidé mě šikanovali kvůli dyslexii, vzpomíná švédský princ Carl Philip

Snůška nadávek, které se na Carla Philipa snesly po televizním vystoupení, přiměla prince k založení nadace na pomoc lidem, kteří mají stejně jako on poruchu čtení. „V televizi sledovaly tehdy přenos dva miliony lidí. Neumíte si ani představit, co se hned poté, co jsem kvůli dyslexii přečetl špatně jméno sportovce, dělo na sociálních sítích. Lidé byli opravdu drsní. Cítil jsem se hrozně,“ přiznal princ deníku The Sunday Times.

Manželka Carla Philipa, princezna Sofia (33), vévodkyně z Värmlandu, se vyjádřila, že je velice frustrující vidět jejího manžela bojovat s vývojovou poruchou čtení, která negativně ovlivňuje i další aspekty jeho života. Princovo sebevědomí prý však naštěstí během posledních dvou let narostlo. A to hlavně díky tomu, že čte každý večer před spaním pohádky svým dvěma synům, Alexanderovi (2) a Gabrielovi (1).

Carl Philip bojuje s dyslexií celý život, což se projevovalo už při jeho studiu. Jako chlapec se prý vždy nejvíce obával čtení. Během studií na elitní internátní škole v Lundbergu musel mít speciálně školeného učitele.

Princ vystudoval grafický design. V roce 2012 absolvoval studium na zemědělské škole v Alnarpu, kde brali na jeho handicap ohled. „Byli jsme jedna malá skupina dyslektiků, která měla speciální podporu. Je to velká pomoc prezentovat ústně a mít více času na testy. Člověk potřebuje více času, protože jinak se všechno snadno pokazí,“ řekl Carl Philip. Stejnou poruchu mají také švédský král Carl XVI. Gustaf (72) i korunní princezna Victoria (41).

Dyslexie Vývojová porucha čtení, buď vrozená, nebo získaná poškozením mozku. Projevuje se nesnázemi při učení se číst. V České republice jí trpí podle odhadů od 1 do 2 % dětí. V literatuře se shodně uvádí vyšší výskyt dyslexií u chlapců než u dívek. Mezi známé dyslektiky patří například Tom Cruise, John Lennon, Steven Spielberg, Wolfgang Amadeus Mozart, Walt Disney, Leonardo da Vinci, Thomas Alva Edison, Albert Einstein, Winston Churchill, Agatha Christie nebo Hans Christian Andersen.

Není to poprvé, co se na královský pár snesla kritika veřejnosti. Sofia, která bývá popisována jako švédská „Meghan Markle“, se objevila ve švédské verzi reality show Hotel Paradise a kdysi fotila i jako modelka nahoře bez do pánských časopisů. Když se dala dohromady s princem, veřejnost na ní nenechala nit suchou.

„Lidé měli potřebu okomentovat naprosto všechno. To, jak vypadám i co jsem v životě kdy a kde dělala. Bylo to vysilující,“ řekla Sofia v rozhovoru pro TV4. Princ Carl Philip chodil s bývalou modelkou před svatbou pět let. Poznali se v nočním klubu v roce 2009. Brunetka tehdy pracovala jako instruktorka jógy a věnovala se charitě.

Carl Philip byl do sedmi měsíců svého života korunním princem, neboť v té době Švédsko upřednostňovalo v nástupnictví muže. V roce 1980 v zemi začal platit zákon, který zrovnoprávnil mužské a ženské potomky. Titul korunní princezny tak od té doby náleží Victorii.