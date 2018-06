Carl Barks: Otec nejslavnější kachny světa

Se světem komiksu se Carl Barks rozloučil v roce 1966, ale získal svolení, aby některé scény z Donaldových příběhů přenesl olejovými barvami na plátno. Tyto obrazy dnes mají mezi sběrateli obrovskou cenu. Zvláště populární jsou obrazy se strýčkem Skrblíkem - "lidé milují pohled na zlato," vysvětloval to Barks.Narodil se kačer Donald před sto lety? Možná, zamyslí se laici. Samozřejmě, že ne, řeknou fanoušci znalí kačeřího rodokmenu. Dvacátý sedmý březen 1901 je ale dnem narození člověka, bez kterého by neurotická kachna nikdy neexistovala. Onen muž se jmenoval Carl Barks. Odvážný to chlapík. Dokázal totiž vytvořit hrdinu, jakého si až do té doby dokázal představit jen málokdo - věčného smolaře, vyloženého outsidera sminimální chutí k práci a nervovou soustavou labilnější než tygr s bolavými zuby. O přízeň své přítelkyně musí hrdina neustále bojovat s dítětem štěstěny - kačerem Gustavem. Jeho příbuzný - strýc Skrblík McKvák sice patří mezi největší boháče, ale současně je inejvětší držgrešlí na této i jiných planetách. Jeho synovci znají tisíce triků, jak jej převést, ponížit nebo alespoň donutit, aby udělal to, co ve skutečnosti vůbec nechce. Donaldův soused je popudlivý rváč, který se nerozpakuje kvůli jedinému jablku vyvolat malou válku. A přítel Trdlák je naprostý šílenec. Takže Donald nedostal od svých rodičů (Barkse a Walta Disneye) příliš dobrého do vínku. Ale za více než 60 let své existence jim vydělal obrovské množství peněz. Carl Barks se narodil 27. března 1901 v Merillu, v Oregonu. V listopadu 1935 začal pracovat u Walta Disneye jako filmový animátor a o šest měsíců později se přesunul do autorského studia. V roce 1942 nakreslil společně s Jackem Hannahem první delší Donaldův příběh, který byl v USA speciálně určen pro komiksový sešit. Po jeho úspěchu Barks opustil filmová studia, aby se mohl plně věnovat tištěným příhodám svého hrdiny. Brzy získal přezdívku kreslič kachen. On dal Donaldovi ty nejpodstatnější charakterové rysy a stvořil také další důležité figury kačeřího světa strýčka Skrblíka (Uncle Scrooge), bandu zlodějů - Rafanů (Beagle Boys), či kachní slečnu Daisy. Prostě Všechny z Kačerova. Zemřel ve svém domově v Grants Pass v Oregonu 25. srpna loňského roku. Filmový Donald hrál původně v plánech Disneyova studia jen vedlejší roli po boku tehdy mnohem slavnějšího Mickey Mouse. V roce 1934 se kachna v námořnickém oblečku, tehdy s mnohem delším zobákem a čtyřmi knoflíky na saku, objevila v animovaném snímku The Little Wise Hen (Malá chytrá slepice). Až v roce 1937 dostal Donald vlastní film. Ale pak se stal úžasně populárním. Dokonce tak, že si jej v době druhé světové války půjčilo ministerstvo financí pro kampaň, aby lidé řádně platili daně. Donald se také zapojil do propagandy proti nacistům - v roce 1942 hrál hlavní roli v propagandistickém filmu Der Fuehrer Face (Vůdcova tvář, v němž vyráběl v Německu v muniční fabrice granáty a bojoval jako hrdina v podzemním odboji proti nacistům. Za to dostal Oscara. Nicméně celá řada Barksových příběhů s Donaldem dodnes nevyšla - především z politických důvodů. A komiks, v němž Donald sestrojí atomovou pumu, vyšel až v polovině devadesátých let. V době, kdy jej Barks nakreslil, byl šok ze svržení atomových pum na Hirošimu a Nagasaki příliš čerstvý a Disney odmítl něco podobného vydat. Donald se pak pletl do politiky jen výjimečně - pokud ano, šlo o boj s diktátory či samovládci, jako byl například odporný diktátor státu Brutopia. Barks se později od podobných pokusů zcela odvrátil. "Pro děti je politika naprosto nezajímavá a komiks by se tak rychle dostal do ďáblovy kuchyně," vysvětloval. Česká kariéra kačera Donalda má také letitou tradici - jeho kreslené příběhy se objevily po válce v časopisech Vpřed a Junák. Začátkem devadesátých let byl velmi populární seriál Všichni z Kačerova (občas znovu opakovaný), v nakladatelství Egmont vychází čtrnáctidenník Kačer Donald.