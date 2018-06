Cargo, pagody, anti-sit aneb Co to slovo znamená

Cargo kalhoty začali před několika lety nosit mladí lidé vyznávající streetwear. To neznamená pouliční módu, ale ležérní styl oblékání mladých lidí přibližně mezi patnácti až dvaceti lety ovlivněný hlavně vojenskými a sportovními prvky. Znát je i inspirace hudebními idoly.

Cargo kalhoty však dnes nabízejí i velmi renomované firmy u klasických modelů - a prakticky pro všechny věkové kategorie. "V dětském oblečení jsou tyto kalhoty nejžádanější," tvrdila na brněnském veletrhu Styl například Dagmar Neznalová z firmy Weipper. Typické našité boční kapsy s patkami se však dnes nosí i na sukních včetně těch, jejichž délka končí u kotníků. Zatímco ještě asi před rokem se cargo kalhot domáhali jen mladí zákazníci, dnes je u výrobců či dovozců požadují i nákupčí. A to je nejlepší signál toho, že se tato móda definitivně "usadila" i na domácím trhu.

"Jenže znát jen označení cargo nestačí," upozorňuje Jana Voňková z firmy H.I.S. sportswear, "s kapsami se nabízejí i takzvané worker neboli pracovní typy, širší nohavice ve zkrácené délce zase bývají označovány jako skate pants podle sportu, pro nějž jsou určeny především. Letošní novinkou jsou pak kalhoty, kterým zatím pracovně říkáme 'kolenáče', protože mají výrazně vyztužené nohavice u kolen a zadní část sedu. Ti, kteří milují široké typy džínů, se zase v obchodech musí ptát na vzory s označením anti-sit." Anglický překlad by mohl znít jako "ty, co nesedí," ale čeština si pro tento typ kalhot našla docela milé označení planďáky.

A co se bude nosit k takovým kalhotám? V obuvi se začnou nosit "pagody". Tento název bot vznikl podle tvaru gumové podešve, jejíž tvar připomíná právě pagodu. Nejmódnější pak budou pagody ze šedivého materiálu připomínajícího tvíd či velur. Obliba šedivé barvy je pro letošní sezonu dokonce taková, že se z ní vyrábějí i dětské botičky, sportovní ruksaky, ale také elegantní kabelky. Podle typu výrobce se pak používá umělý velur, látka nebo speciálně upravená pravá kůže - ovšem v podobě připomínající opět "chlupatý" velur nebo jemný tvíd. Rozdíl na první pohled nepoznáte, ale určitě jej pocítíte při placení.