Careyovou propustili z psychiatrické léčebny

Její mluvčí vzápětí oznámila, že se uchýlila do nejmenované nemocnice. "Utrpěla

citový a fyzický šok ... je v psychiatrické léčbě. Trpí mimořádným vyčerpáním," vysvětlila.

Bergerová tehdy popřela, že by se Careyová pokusila spáchat sebevraždu. Přiznala, že se zpěvačka pořezala; zdůraznila ale, že k tomu došlo náhodu. "Rozbila nějaké talíře a sklenice, pravděpodobně šlápla na střepy," dodala.

Careyové kolaps přišel ve zřejmě přelomovém bodě její jedenáctileté kariéry. Zpěvačka podepsala v dubnu mnohamilionový kontrakt se společností Virgin Records, když opustila stáj Columbia Records, kde začínala.

V září přijde do amerických kin snímek Glitter, v němž Careyová hraje hlavní roli. Film líčí příběh ambiciózní zpěvačky, která se pokouší prorazit. Zatím není jasné, zda se Careyová bude moci zúčastnit premiéry snímku. Původně se premiéra měla

uskutečnit již v srpnu; kvůli problémů s Careyovou ji však producenti odložili.

Krátce před hospitalizací zpěvačka zveřejnila na své webové stránce vzkaz, v němž přiznala, že po pracovně náročných měsících potřebuje odpočinek. Careyová až dosud prodala desítky milionů desek a má několik superhitů, jako Fantasy, Dream Lover a Always Be My Baby.