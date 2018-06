Careyová chce nahradit Marilyn

Mariah začne zkoušet napřesrok v lednu a hra bude mít pravděpodobně premiéru v únoru nebo v březnu v londýnském Lyric Theatre.

Careyová se už neúspěšně pokusila prosadit jako herečka ve filmu Stát se hvězdou z roku 2001, zpěvaččini manažeři však prohlašují, že Mariah tentokrát k roli přistupuje svědomitě a absolvuje kurzy herectví, přednesu a pohybu na jevišti.

Careyová je už dlouho fanynkou Monroeové a před čtyřmi lety dokonce v aukci zaplatila 800.000 dolarů za její piano. Na koncert do Japonska si nechala podle originálu, který rovněž vlastní, ušít přesnou repliku nejslavnějších Marilyniných šatů.

Mariah má doma i sbírku jejích filmů, knih a všeho, co o Marilyn kdy bylo napsáno nebo natočeno. Snaží se shánět také její osobní předměty na aukcích a dražbách. "Mariah má takový malý velký sen, že se v nějakém filmu objeví jako Marilyn a udělá vše pro to, aby natočila remake filmu Někdo to rád horké. Ačkoli ji jako herečku kritiky vždycky zdrtily, sní o filmovém herectví a věří, že jednou prorazí," řekl o zpěvaččiných snech její přítel.

A když se to nepovede? Pak by se patrně Mariah vrátila do psychiatrické léčebny, kam ji odvezli předloni v létě právě kvůli problémům s filmováním. Takže, režiséři, pozor!