Carey Mulliganová: Lékař mi v pětadvaceti letech doporučil botox

"Řekla jsem, že mám nějaké drobné linie pod očima, které mě rozčilují a jestli se s tím dá něco dělat. Podíval se na můj obličej a řekl: 'Prostě píchneme botox sem a sem...' Řekla jsem: 'Co? Děláte si legraci?' Vždyť je mi teprve 25," popsala herečka v rozhovoru pro časopis Elle.

"Takže bych nemohla hýbat obličejem? Není to přesně protiklad toho, co se snažím jako herečka dělat? Jedině v Los Angeles vám někdo může zkoušet dát botox v pětadvaceti," dodala Britka, která byla letos módním časopisem Haper´s Bazaar zvolena nejlépe oblékanou ženou.

Taková pozornost jí ale příliš dobře nedělá. Herečka, která zazářila ve filmu Škola života i v aktuálním trháku Wall Street: Peníze nikdy nespí, prozradila, že se na červeném koberci cítí velmi nesvá. "Nikdy jsem si nepřipadala sexy. Vždycky jsem si připadala spíš jako rozumný člověk a nosit něco odhalujícího mi připadá absurdní," řekla herečka.

"Navíc nesnáším své vlasy. Po škole života jsem měla malou roli ve filmu Michaela Manna a on chtěl, abych si vlasy odbarvila skoro na bílo a to mi vlasy zničilo. Doslova zničilo. Musela jsem je ostříhat. Plakala jsem," svěřila Mulliganová, která nedávno dostala cenu britského nezávislého filmu BIFA jako nejlepší herečka za výkon ve filmu Never Let Me Go (Neopouštěj mě) podle sci-fi britského spisovatele japonského původu Kazua Ishiguroa.

Je to pro ni už druhá cena BIFA. Loni si ji odnesla díky filmu Škola života, za který byla také nominována na Oscara.