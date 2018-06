Cardovi se v Americe nelíbilo

„Kdybych tam jel v roce 1985, tak si sednu na zadek, ale teď už jsem všechno znal z časopisů a dokumentárních filmů, jenom jsem si to ověřil. Trochu mě to zklamalo. Myslel jsem si, jaká to bude paráda a ve skutečnosti to na mě tak bombasticky nezapůsobilo,“ říká.

„Na mě je to tam příliš velké. V Berlíně nebo Amsterdamu se cítím líp. Ale v tomhle věku bych si těžko zvykal kdekoliv.“

Do Ameriky jel se svými kolegy z Tele Tele, Veronikou Žilkovou, Michalem Suchánkem a Richardem Genzerem, na pozvání Petra Syrovátky a jeho Nadace Budoucnost 3000. Vystupovali v Chicagu a v newyorské restauraci Zlatá Praha, kterou už navštívila řada osobností českého showbyznysu včetně Karla Gotta.

Úspěch měli obrovský. Publikum sestávající především z mladých lidí, kteří do Ameriky přijeli za prací nebo tam studují, reagovali na každou jejich repliku a sami ještě přihrávali. Jak o nás vědí? „V neděli u nás běží v televizi Tele Tele a oni už to mají v pondělí stažené z internetu,“ vysvětluje Carda, který za velkou louží oslavil svoje devětačtyřicáté narozeniny. „Dostal jsem rukavice, protože ty svoje jsem někde ztratil a v New Yorku byla obrovská zima, minus patnáct stupňů,“ prozrazuje, co mu dali kolegové. Sám si ještě coby suvenýr pořídil zpívající krávu.

Vystoupení Tele Tele v Americe, které autoři pojali jako improvizovanou besedu, bylo první tohoto druhu. Ale ani na domácí půdě s žádným „zájezdovým představením“ zatím nevystupují a v dohledné době prý ani nebudou. Prioritou pro ně zůstává natáčení pro TV Nova.