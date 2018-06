Cara Delevingne si v dospívání ubližovala a uvažovala o sebevraždě

Cara Delevingne přiznala, že v dospívání ubližovala sama sobě. Musela proto brát antipsychotika a dokonce zvažovala sebevraždu. Viní z toho svou matku, která byla závislá na drogách a Cara kvůli ní vyrostla příliš rychle.

“Je to něco, o čem jsem nikdy nemluvila, ale je to podstatná část toho, kdo jsem,“ řekla modelka časopisu Vogue.

“Zasáhla mě obrovská vlna depresí, úzkostí a sebenenávisti. Ty pocity byly tak silné, že jsem chtěla třísknout hlavou do stromu ve snaze odrovnat sama sebe,“ prozradila. Začala se zraňovat. „Nikdy jsem se neřezala, ale škrábala, až i tekla krev,“ popsala.

Došlo to tak daleko, že si modelka chtěla sáhnout na život. Tehdy už byla modelkou v New Yorku. „Balila jsem si věci a najednou jsem to chtěla skončit. Musela jsem se v tu chvíli rozhodnout, jestli mám sama sebe ráda stejně jako tu myšlenku smrti,“ vysvětlila. V tom začala hrát píseň, která zazněla na pohřbu jejího přítele, který se před nedávnem předávkoval.

“Měla jsem pocit, že je to od něj varování. A najednou jsem na sebe dostala hrozný vztek,“ dodala modelka, která odhalila už před časem svou lesbickou orientaci.

Cara Delevingne a její přítelkyně Annie Clarková

V současné době randí s dvaatřicetiletou muzikantkou Annie Clarkovou. „Láska k mé přítelkyni je hlavním důvodem, proč jsem teď tak šťastná a spokojená sama se sebou,“ řekla.

Cara Delevingne patří mezi nejznámější britské modelky: