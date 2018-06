Cara Delevingne se rozešla s partnerkou, o své orientaci nemá jasno

Cara Delevingne nedávno ostře odsoudila všechny, včetně svých rodičů, kdo její lesbické vztahy s herečkou Michelle Rodriguezovou a zpěvačkou Annie Clarkovou považují za přechodnou fázi vývoje (více čtěte zde). Připadalo jí to homofobní.

„Moje sexualita není žádná fáze. Jsem tím, kým jsem,“ řekla rozhodně modelka pro list New York Times.

Po osmi měsících se ale s Clarkovou rozešla a je znovu sama. Teď tvrdí, že se ohledně své sexuální orientace ještě nerozhodla.

„Nerozhodla jsem se ještě o ničem. Každý den se měním. Každý den o sobě zjišťuji nové věci,“ řekla modelka časopisu People.

Je otevřená všemu, co jí život přinese. „Jsem ráda spontánní a žiju okamžikem,“ dodala.

Nedávno přitom pěla ódy na svou partnerku. „To, že jsem zamilovaná do mé přítelkyně, velkým dílem přispívá k tomu, proč se cítím tak šťastná sama se sebou. A vypustit tato slova z úst je vlastně zázrak. Trvalo mi dlouho, než jsem přijala tuto představu. Až když jsem se poprvé zamilovala do dívky, to mi bylo dvacet, zjistila jsem, že musím svou sexualitu přijmout. Ženy jsou tím, co mě inspiruje, i tím, co mě srazí na kolena.“

Cara Delevingne patří mezi nejznámější britské modelky:

