Užívám si, sexualitu neřeším, tvrdí modelka Cara Delevingne

"Co si myslím? Myslím, že lidé by se toho neměli bát. Jsem mladá, bavím se, nechci předstírat, že jsem něco, co nejsem," řekla Delevingne pro list The Telegraph.

"Takže opravdu se o to nestarám. Lidé si mohou říkat, co chtějí, ale já si opravdu užívám. Vím, co lidé v mém věku dělají. Jen si myslím, že by byla lež předstírat, že se dobře nebavím," prohlásila blondýnka.

Delevingne prozradila, že se nyní lépe cítí v ženské společnosti. Většina mužů se podle modelky s ní baví jen proto, že ji chce jen dostat do postele.

"Legrační je, že jsem vždycky mívala víc kamarádů kluků. Ve škole jsem byla divoška, bylo to o mně a mých klučičích kamarádech. Ale teď ... já nevím. Tak nějak se to změnilo," dodala s tím, že muže považuje za povrchní.

Cara Delevingne patří mezi nejznámější britské modelky:

