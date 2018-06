Moje bisexualita není žádná mladická fáze, říká Cara Delevingne

Modelka randí se zpěvačkou Annie Clarkovou vystupující pod pseudonymem St. Vincent. A rodiče Cary si myslí, že dcera z lesbických vztahů „vyroste“, až potká toho pravého.

„Moje sexualita není žádná fáze. Jsem tím, kým jsem,“ řekla rozhodně modelka pro list New York Times.

Cara Delevingne v minulosti randila s herečkou Michelle Rodriguezovou a před ní ještě se zpěvákem kapely One Direction Harrym Stylesem.

Láska jí podle jejích slov pomáhá také v herectví, ve kterém se snaží prorazit. Britská kráska chtěla být herečkou už od mateřské školky.

„Být zamilovaná mi pomáhá. Když jste zamilovaná do někoho, můžete se uzavřít spolu do vlastního světa, jako by nikdo v místnosti už nebyl. Herectví je taky takové. Je to jako přijetí určitého pocitu a jeho aktivace, jako by už na ničem jiném nezáleželo, i když se díváte do obličeje jiného herce,“ dodala.

V minulosti o své bisexualitě promluvila také v magazínu Vogue. Díky svému vztahu se ženou je prý dokonale šťastná a také spokojená sama se sebou.

„Trvalo mi dlouho se s tím smířit. Až když jsem se ve 20 letech poprvé zamilovala do dívky, pochopila jsem, že to musím přijmout,“ řekla.

Cara Delevingne patří mezi nejznámější britské modelky:

