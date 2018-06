Delevingne: Nejhorší období jsem zažívala, když byla matka na heroinu

Matka Cary Pandora (57) měla kromě heroinu problémy i s alkoholem. O děti se příliš nestarala a utrácela peníze z rodinného rozpočtu, aby si drogy mohla koupit.

„Spávala jsem v posteli u své nejstarší sestry, které tehdy bylo dvanáct let. Podporovaly jsme se navzájem. Roky jsem usínala v její posteli. Když byla moje matka závislá na heroinu, bylo to těžké,“ sdělila Cara.

„Bylo to opravdu složité období. Potřebovaly jsme řešit s matkou jiné věci, než byla její závislost. Poprvé přišla menstruace, chtěly jsme vědět, co máme dělat, jak to chodí s chlapci a co sex. Měly jsme řešit úplně jiné věci,“ doplnila sestru Poppy Delevingne.



Jejich matka drogám a alkoholu propadla kvůli depresím. Tehdy si myslela, že právě návykové látky jí pomohou od nesnesitelných stavů, ale naopak na tom v době závislosti byla ještě hůře. Několik let navíc nechtěla pomoct a k léčení se odhodlala příliš pozdě. Nyní musí být neustále pod medikamenty, protože dokonce pomýšlela na sebevraždu.

„Ležela jsem na posteli a koukala se na pohupující se lustr. V tu chvíli jsem si řekla, že se chci zabít, že už dál nemůžu,“ sdělila matka Cary ve své knize, kterou vydala minulý rok. Právě tam se poprvé svěřila se svým bojem se závislostí.

„Místo abych já byla oporou svým dětem, byly ony oporou mně. Nevím, co bych si bez nich počala,“ dodala matka tří dcer Cary (24), Poppy (30) a Cloe (32). Ale její dcery jsou na ni prý přesto pyšné.