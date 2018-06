Chtěla bych být vnadnější, říká nejžádanější modelka Cara Delevingne

Cara Delevigne mimo přehlídkové molo nepůsobí zrovna jako kráska první velikosti. Ale stačí trocha make-upu a kadeřník a je z ní nejžádanější modelka.

Návrháři i fotografové si chválí její štíhlou postavu. Sama modelka ovšem přiznala, že jí se úplně nelíbí a ráda by měla oblejší tvary. "Nejvíc nespokojená jsem se svým tělem, protože bych chtěla být vnadnější," překvapila modelka v rozhovoru pro časopis i-D.

Cara Delevingne se pro tento rok stala tváří francouzské kosmetiky Yves Saint Laurent. V civilu působí Cara Delevingne spíš jako kluk.

Jejím snem totiž není být věšák na šaty, ale hrát. Právě začíná ve filmu Face of an Angel od režiséra Michaela Winterbottoma, který je o studentce Amandě Knoxové, podezřelé z vraždy spolubydlící.

Cara Delevigne je pro herectví ochotna udělat cokoli. "Oholila bych si hlavu i obočí, přibrala, udělala bych cokoli, skočila s padákem z letadla nebo z nějaké budovy, byla si sama kaskadérkou. Chci se naučit všechno, co se v tom naučit dá," řekla.

Její vysněné role jsou Cat Woman nebo Martha v Kdo se bojí Virginie Woolfové.

Paradoxně však netouží po slávě. Pozornost, jaká se na ni už teď upíná, jí hodně vadí. "Nedávno jsem jednoho paparazziho chtěla praštit do obličeje. Myslím, že se jednou dostanu do problémů. Ty fotky nikdy neukážou celý příběh. Neukazují tu provokaci, kterou paparazzi dělají, aby získali, co chtějí," říká drsná modelka, která prozradila, že ideální rande by pro ni bylo s rapperem Eminemem.