Cara Delevingne se proměnila v Sissi a Pharrell Williams v císaře

Zahraniční deníky to označují jako „nejsilnější a nejúžasnější spojení poslední doby.“ O spolupráci britské modelky s americkým zpěvákem se psalo už několik měsíců, nebylo ale jasné, co chystají.

Teď se dostala ven krátká ukázka videa s názvem Reincarnation s hudbou Pharrella Williamse, kde ale zpívá i modelka Cara Delevingne. Není to ovšem nový videoklip, ale reklama. Natočil ji Karl Lagerfeld pro Chanel a premiéru bude mít na začátku prosince v Rakousku.

Cara Delevingne a Pharrell Williams pod taktovkou Karla Lagerfelda.

Rakouskem je také inspirována. Modelka tu hraje císařovnu Sisi a Pharrell Williams představuje rakouského císaře Františka Josefa I.



V reklamě spolu tančí na píseň CC The World, kterou Williams speciálně pro reklamu napsal. Lagerfeld mu prý pro inspiraci poslal spoustu vídeňské muziky, aby Američanovi byl při psaní skladby co nejvíc nápomocen.

Supermodelka Cara Delevingne tu předvádí své pěvecké umění vůbec poprvé, ačkoli už v minulosti prozradila, že by si přála být zpěvačkou. Kromě toho se stála více prosazuje i v oblasti herectví. Právě natočila filmy Face of an Angel a London Fields.