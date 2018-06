Čáp píše básně, Krejčíř scénář

První napsal ve čtrnácti, ale tu zásadní složil teprve před třemi roky, ve svých jedenatřiceti letech. Jmenuje se Proč nejsi to ty, když jsi to ty a zaručeně se prý objeví v jeho připravované sbírce. Svoje básničky uplatnil i jako inženýr Málek v Rodinných poutech a nakonec ho také sblížily s jeho seriálovým kolegou Tomášem Krejčířem.

Ten se také snaží vyjádřit psaným slovem. Skládá básně, píše povídky, a nyní dokonce dává dohromady scénář ke krátkému hranému filmu. „Bohužel se stále nemůžu přimět k tomu, abych ho dokončil, takže ještě ani nemůžu oslovit herce,“ říká. Nicméně Filip Čáp už má svou roli jistou.

Tomáš Krejčíř, který v Rodinných poutech hraje Adama Rubeše, se objeví i v druhé sérii. Jeho postava však bude trochu upozaděna. „Přečetl jsem si prvních osm scénářů, ale ani tak nevím, kudy se bude osud Adama ubírat.“ Krejčíř stále moderuje Prima jízdu a přemýšlí, že se vrátí k divadlu, které před časem opustil. „Jenom se bojím, co na to řekne moje žena. Té se to asi moc líbit nebude.“

Krejčíř má tři děti a spousty restů, které by rád zlikvidoval, ale na velké volno prý nemá psychiku. „Když trvá moc dlouho, propadám depresi,“ přiznává. Proto by si přál další filmovou nebo televizní práci.