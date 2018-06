Spellingové matka o dceři: Tori není na dně ani na mizině, je úspěšná

13:24 , aktualizováno 13:24

Nevěra manžela, čtyři děti a do toho ještě finanční problémy. S tím vším se musí vypořádat herečka Tori Spellingová (41) a navíc to všechno řeší před kamerami ve své reality show. V amerických médiích se proto objevily informace, že je herečka na dně. Podle její matky Candy (68) to ale není pravda.