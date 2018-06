Canalisová už má za Clooneyho náhradu, chodí se svalnatým hercem

Třiatřicetiletá Canalisová vyzazila s novým přítelem na výlet do Berlína a pak si užívali v Miláně. Přestože je všude pronásledovali fotografové, páru to vůbec nevadilo a klidně se líbali na veřejnosti.

Jednatřicetiletý Mehcad Brooks je známý ze seriálu True Blood: Pravá krev a objevil se také v reklamní kampani na spodní prádlo.

Začali se vídat v září, když moderátorka skončila v televizní show Dancing With The Stars.

"Mluví už o něm jako o svém příteli. Jsou opravdu roztomilí," řekl jejich známý pro list Us Weekly.

Canalisová dva roky chodila s hercem Georgem Clooneym. Jejich vztah nedávno přirovnala ke vztahu otce a dcery (více čtěte zde).

Mehcad Brooks v reklamě na spodní prádlo

"Hledám muže, který mi může dát jistotu. Musíte se ale smířit s tím, že kouzelný princ, který vás přijde zachránit, možná neexistuje," řekla Canalisová pro magazín Chi.

George Clooney chodí s bývalou zápasnicí wrestlingu Stacy Keiblerovou už od léta. Herec ji už vzal do společnosti jako svou partnerku. Společně pózovali na červeném koberci v New Yorku před premiérou filmu The Descendants (více zde).