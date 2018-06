Canalisová po rozchodu s Clooneym stále hubne, dietu ale nedrží

9:37 , aktualizováno 9:37

Elisabetta Canalisová je vyhublá na kost. Podle časopisu Touch po rozchodu s hollywoodským hercem Georgem Clooneym přestala jíst. Její mluvčí to ale popřel a tvrdí, že Canalisová naopak jí víc než dřív kvůli soutěži Dancing With the Stars.