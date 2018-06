Campbellovou zatkli na letišti, plivala na policisty

Jak píše britský The Sun, sedmatřicetiletá britská modelka se stala nepříčetnou poté, co se na novém terminálu letiště Heathrow ztratilo dvacet tisíc zavazadel včetně jednoho jejího.

I přesto, že zaměstnanci letiště Naomi slíbili, že za ní zavazadlo pošlou následujícím letem do Los Angeles, Campbellová začala hystericky řvát a nadávat. Křičela a rozčilovala se i při nastupování do letadla, a to takovým způsobem, že zaměstnanci nakonec přivolali policii.

Dostat ji ale na policejní stanici nebylo jednoduché - až po chvíli se policistům podařilo ji kopající a řvoucí vytáhnout z letadla a odvést.

Modelce za napadení policisty hrozí až šest měsíců za mřížemi. Za plivání na policistu může dostat 18 týdnů, ale je také možné, že jí bude uložena jen povinnost vykonat značné množství veřejně prospěšných prací.

Campbellová už je svými výbuchy hněvu proslavená. V minulosti například stanula před soudem kvůli fyzickému útoku na svou asistentku. Byla odsouzena a musela pět dní vykonávat veřejně prospěšné práce. Zaměstnali ji tehdy jako uklízečku v New Yorku.