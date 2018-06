Campbellová: Taky mě v Paříži přepadli, jen jsem s tím nešla do médií

„Bylo to hrůzostrašné. Naomi si myslí, že ten zloděj ji sledoval, pronásledoval a počkal si na vhodný moment, aby mohl zaútočit, když byla sama. Napadl ji na ulici, když si zavolala taxíka, taky ji okradl. Poranila si nohu, jak ji násilně srazil na zem. Samozřejmě pak byla velmi otřesená a naštvaná,“ prozradila kamarádka Campbellové v 2013 deníku New York Post.

Sama Naomi se k tomu vyjádřila až teď, čtyři roky poté. „Poznala jsem se blíž s Kim během posledních let a je to opravdu skvělá holka. Hodně s ní sympatizuji. Já se ale v médiích tolik neprosazuji, nicméně v roce 2012 mě napadli v Paříži také. Pronásledovali mě z letiště. A zbili mě. Otevřeli dveře auta a řekli: Naomi Campbellová, teď zemřeš. Já s tím nešla na veřejnost. Nechtěla jsem to. Myslím, že někde ale zveřejnili moji fotku z té doby, jak jsem na vozíku. Letěla jsem letadlem ze Švýcarska do Paříže, to je asi hodinu. Nevolala jsem si tehdy ani ochranku, byl to krátký výlet.“

Naomi přiznala, že se dlouho nechtěla vzdát kabelky. A tak dostala dost do těla. Zloděj jí natrhl šlachu na noze.