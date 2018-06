Campbellová se chce vdávat v Benátkách, kvůli muži změní víru

Čtyřicetiletá kráska si už vybrala i kostel, v němž řekne své "ano". Podle italských médií jím bude benátský kostel San Giorgio. Přesné datum sňatku ještě nebylo stanoveno.

Líbánky chtějí novomanželé strávit v severoitalském městě Vicenza. Zdejší kraj si Campbellová oblíbila v době vztahu s bývalým snoubencem Matteem Marzottem.

Ruská bulvární média uvedla, že Doronin chce své vyvolené věnovat jako svatební dar luxusní vilu. Modelka je prý rozhodnuta přestoupit k víře svého budoucího manžela a stát se členkou ruské ortodoxní církve.

Campbellovou objevila pro svět módy v 15 letech agentka agentury Elite, když budoucí topmodelka nakupovala v Covent Garden ve svém rodném Londýně.

Kariéra dřívější studentky klasického tance nabrala obrátky v Paříži a Naomi se jako vůbec první modelka tmavé pleti objevila na obálce prestižního časopisu Vogue.

V devadesátých letech 20. století náležela topmodelka do elitní skupiny supermodelek, do níž patřila i blonďatá Claudia Schifferová či nakrátko zastřižená Linda Evangelista. Svůj sex-appeal a taneční nadání ukázala v několika slavných videoklipech - mimo jiné ve Freedom George Michaela či In the Closet s Michaelem Jacksonem.

Velkým problémem krásné Naomi ale zůstává její agresivita. Na svém kontě má napadení asistentky, což ji prý přišlo na dva miliony dolarů mimosoudního vyrovnání, ostrý konflikt se zaměstnanci londýnského butiku Voyage, kam jí zakázali vstup, útok na policisty na letišti Heathrow či na neznámého řidiče na newyorském Manhattanu. Hysterické záchvaty prý často dostávala i při módních přehlídkách, kde si na sebe některé kusy prostě odmítala obléknout.

Seznam bývalých milenců exotické krásky je impozantní. Chodila například s boxerem Mikem Tysonem, s hercem Robertem de Nirem, monackým knížetem Albertem II., Flaviem Briatorem z F1 nebo s baskytaristou U2 Adamem Claytonem.