Campbellová prý už dva měsíce randí s prezidentem Chávezem

Média spekulují o tom, že supermodelka Naomi Campbellová a venezuelský prezident Hugo Chávez spolu už dva měsíce chodí. Chávez se do Naomi údajně zbláznil během rozhovoru, který s ním vedla pro britský časopis GQ. "On není žádná gorila, je to býk," vysekla Chávezovi poklonu.