Campbellová a Klumová vyrazily v průsvitných šatech a bez prádla

17:15 , aktualizováno 17:15

Je to jen pár dní, co se topmodelka Naomi Campbellová (45) přidala ke kampani Free the Nipple a zveřejnila na sociálních sítích svou odhalenou fotku. Nahotu se zřejmě rozhodla podpořit i v sobotu na galavečeru amfAR v rámci milánského fashion weeku, kde jí ovšem zdárně konkurovala kolegyně Heidi Klumová (42).