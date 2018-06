Camilla: Charles není homosexuál

17:59 , aktualizováno 17:59

Do skandálu, který otřásá Velkou Británií, neboť následník trůnu princ Charles čelí tvrzení, že měl před lety sex se svým poradcem Michaelem Fawcettem, zasáhla Charlesova blízká přítelkyně Camilla Parker-Bowlesová. Z rozdmýchávání skandálu obvinila ctitele tragicky zahynulé princezny Diany a prohlásila, že "její princ by tak hluboko nikdy neklesl", uvedl list The People.