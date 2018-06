Syna Michaela Douglase zmlátili ve vězení, je prý udavačská krysa

Podle listu The New York Post jeden z mafiánských bossů ve vězení vypsal za zmlácení mladého Douglase stodolarovou odměnu. Cameronův psychiatr totiž nechtěně prozradil, že jeho klient v roce 2010 souhlasil, že bude svědčit proti svým dealerům. Proto ho ostatní vězni považují za udavače. Jeden ze zločinců, který má být do útoku zapleten, sám sebe prohlašuje za krále Italů ve vězení.

Cameron Douglas na policejním snímku (2010)

"Nebudou tolerovat krysy, a Cameron svědčil proti lidem, kteří mu dodávali drogy," cituje americký list svůj zdroj.

K útoku došlo už na podzim a ještě dva měsíce po něm musí Douglas chodit o berlích. Lékaři se totiž domnívali, že jde o výron, protože Cameron ošetřovatelům řekl, že se zranil při házené. Měl však zlomenou stehenní kost.

Cameron prý za mřížemi zdrsněl. Nechal si na krk vytetovat své iniciály a na ramenou má hvězdy s roky svého vězení.

Drogově závislý Douglas původně dostal za obchodování s drogami pětiletý trest. Poté, co u něj ostraha ve vězení našla drogy, soudce trest zvýšil (více zde). Z vězení se tak nedostane dřív než v roce 2018.