Cameron tančí, zpívá a nabízí rybí speciality

Není vyloučeno, že sem ale přivábí také ty, kteří baží pouze po pohledu na krásná ženská těla.

"Obyčejných restaurací najdete dokola na pláži desítky. Rozhodla jsem se razantně změnit stravovací návyky místních starousedlíků, tak i náhodných turistů, kteří k nám zavítají. Chce to okořenit zaběhlý a strnulý rituál stolování. Japonské suši se dá sice připravit na mnoho způsobů, pořád je to ale jen obyčejné suši. Já ho chci pro své hosty připravit neobyčejně a udělám pro to vše, co bude v mých silách," řekla Cameron na zahajovacím večírku nového provozu své restaurace.

Atraktivní modrooká blondýna svolala své kamarádky, najala pár dalších tanečnic a program rozjela ve velkém. Suši podávaly dívky nahoře bez, uprostřed sálu se vlnily tanečnice a sama Cameron se ujala mimo tance také zpěvu.

"Tak to bude již každý večer. A co mi budou síly a čas stačit, uvidí mě tu návštěvníci mnohem častěji, než doposud. Nezískala jsem si jméno a popularitu proto, abych seděla doma v koutě. Tak neváhejte, navštivte restauraci Bambu s mým zbrusu novým zábavním programem a nebudete chtít jíst nikde jinde," hlásá teď Cameron.