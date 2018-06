Cameron se zamilovala do neandrtálce

Leto chce zřejmě zbytek života strávit v opravdové jeskyni. Přátelé Cameron neoznačí Jareda jinak, než "navenek huj a doma fuj".

Diazová o sobě tvrdí, že není žádná zpohodlnělá fajnovka, ale na požadavky svého přítele odmítá přistoupit. Leto se však tváří, jakoby ho názory jeho životní družky ani nezajímaly. Nesnáší shon a hluk velkoměsta, tlačenice a stísněné prostory. Začal tedy s vyhledáváním vhodného úkrytu, kam by Cameron odvlekl. "Rozhodně bych byl šťastnější v jeskyni. Samozřejmě se dveřmi. Možná by ta jeskyně mohla vypadat jako doupě Hobbitů. Všude by byla spousta kožešin a houní, uprostřed jedno velké ohniště, které by celý rok dávalo jeskyni teplo a život," hovoří o své vizi bydlení na počátku třetího tisíciletí vysněný muž přední filmové hvězdy Diazové.

Leto hovoří docela zajímavě také o svém pohřbu. Ten by měl být levný, neokázalý a stoprocentně přírodní. Milovník pravěkých časů má už pro své ostatky vyhlédnutý unikátní lesík. "Chtěl bych být pohřben doprostřed hlubokého lesa. Tam by odnesli mé nahé tělo a uložili mě do čisté země. Mé ostatky by omyli svěží vodou, uložili do jámy a pak by na ně naházeli voňavou lesní hlínu. Bylo by krásné, kdyby tam přišla i nějaká zvířátka a třeba by mě očichala, nebo se do mě zahryzla. Sloužil bych tak dobré věci," zasněně vypravuje Leto.

Blízcí hvězdné Cameron svoji kamarádku varují: "Uteč od něj. Není to naturalista, je to blázen!"