Cameron Diazové hrozí vězení

Cameron to sice popírá, pracovníci finančního úřadu jsou ale nekompromisní a peníze hodlají po hvězdě filmu Maska požadovat u soudu. Jinak je z ní údajně nedostanou.



"Pokusili jsme se paní Diazovou několikrát kontaktovat, ale pokaždé bez jakýchkoliv výsledků. Buď nás nechala jednat pouze s firmou, která ji dělá účetnictví a nebo jednoduše stále popírá, že by ve svém daňovém přiznání pochybila."



"Dali jsem jí čas do konce května, aby veškeré své závazky uhradila a dala do pořádku své finance. V účetnictví jí totiž figuruje i několik výdajů, ke kterým nemá doklady. Pokud tak neučiní, budeme nuceni přistoupit k zahájení soudního sporu," uvedl pracovník jednoho z losangelských finančních úřadů, pod který herečka spadá.



Cameron se ovšem cítí nevinná a s lidmi z berního úřadu nehodlá komunikovat. "Není s nimi možná jakákoliv domluva. Neustále dokola omílají tu svoji verzi a můj názor na celou věc je naprosto nezajímá. Ke všem příjmům i výdajům mám doklady, které jsem jim již několikrát předkládala. Nechápu proto, proč nyní pustili do médií naprosto lživé informace o tom, že bych mohla skončit kvůli dluhům i ve vězení," hájí se Diazová.

Americká herečka Cameron Diazová na festivalu v Cannes.