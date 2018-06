Cameron Diazová zná všechny jako své boty

17:07 , aktualizováno 17:07

Tentokrát zamíříme za české hranice. Lenka Hradilová načapala v Londýně v listopadu 2005 na premiéře filmu Zná ji jako svý boty (In her shoes) herečku Cameron Diazovou. Na snímku je s kolegyní Toni Collete. "Poslední volné místo jsme našli vedle fotografů a novinářů. Cameron se zastavila pro natočení rozhovorů a my fotili," směje se Lenka.