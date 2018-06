Cameron Diazová: Za stárnutí bychom se neměli stydět

„Mám pocit, že stárnutí má špatnou pověst,“ svěřila se Cameron, které se nelíbí, že především ženy se za své vrásky stydí a snaží se dělat všechno pro to, aby žádné neměly. O všem Cameron mluví ve své nové knize, kterou nazvala Kniha dlouhověkosti.

„Je to přirozenost. Můžeme mít kvalitní a spokojený život i s vráskami. Mít vrásky neznamená být nešťastný a méněcenný,“ rozčilovala se.

Nelíbí se jí, že je v tomto směru na ženy kladen velký tlak. Ve všech časopisech se neustále prezentují jen dokonalé ženy bez chyby. To podle herečky může u mnoha žen vést k psychickým problémům.

„Všechny jsme dokonalé. Všechny jsme originální. I bez make-upu a botoxu,“ myslí si herečka. „Lidé by neměli řešit hlouposti. Základ mého šťastného života je jíst kvalitní potraviny, sportovat, dobře a hodně spát, vyhýbat se stresu a stýkat se s lidmi, které miluji,“ tvrdí.

Podle herečky je také důležité naučit se vnímat, co potřebuje vaše tělo. „Když budete znát sami sebe, budete vědět, co potřebujete a co vám udělá dobře,“ napsala ve své nové knize o ženském těle. I na ni se nechala vyfotit úplně bez líčidel.

Diazová bez líčení i cestuje. Cameron na cestě z New Yorku do Chicaga:

