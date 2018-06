Cameron Diazová šla nakrátko, v novém účesu vypadá starší

Devětatřicetileté štíhlé blondýnce krátký sestřih moc neprospěl. Diazová v něm vypadá starší. Odbarvené zvlněné vlasy s černými kořínky, jaké předvedla na Zlatých glóbech, navíc působí lacině. Diazová neprozradila, který salon má její proměnu na svědomí. U módních kritiků to ale zrovna nevyhrála.

Svůj vzhled vylepšila před cestou do Paříže, kam už přijela s vlasy rovnými. Dokonale štíhlé tělo a dlouhé nohy předvedla v černé minisukni.

Možná ale právě její štíhlost může za to, že vypadá strhaně. Herečka nemá v obličeji žádný tuk, který by vypnul její vrásky. Navíc je odpůrkyní botoxu.

Cameron Diazová na party pro předávání Zlatých glóbů Cameron Diazová v roce 2011

"Vypadá spíš na padesát. V posledních dnech jako by zestárla o pár let," řekl deníku The Sun nejmenovaný zdroj, který se s Diazovou setkal tváří tvář.

Diazová ale trvá na tom, že nehubne dobrovolně. "Někdy chci přibrat na váze a nemůžu. To je moje utrpení," postěžovala si loni skotskému listu Daily Record.