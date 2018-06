Sex je zdravý a všichni by ho měli dělat, míní Cameron Diazová

„Je to něco zdravého, co byste měli dělat z mnoha různých důvodů,“ řekla Diazová časopisu Cosmopolitan.

Kromě sexu se ale herečka udržuje ve formě také cvičením. Tvrdě na sobě dře, aby její tělo stále vypadalo dobře.

„Musíte to prostě udělat. Když to uděláte a opravdu se snažíte, vaše tělo si řekne, že bez toho už nemůže být. Lidé říkají, že jejich tělo cvičení odmítá. To není pravda. Vaše mysl odmítá cvičení,“ míní.

„Cítit se v pohodě je jako rovnice. Pamatujte si, že nemusíte mít celý dort, stačí kousek. Netrapte se. Bavte se. Stačí být sebevědomý. Pokud je vaše rovnice většinu času 80 % dobré a 20 % špatné, pak vás maličkosti nerozházejí,“ radí blondýnka.

Herečka je prý v klidu i díky tomu, že loni v září sekla se sociálními sítěmi. „Myslím, že sociální média jsou bláznivý experiment na společnosti. Způsob, jak je lidé používají jen proto, aby získali potvrzení od party cizích lidí, je nebezpečný. Jaký to má smysl?“ dodala Diazová.

Cameron Diazová a Banji Madden spolu začali chodit loni v květnu a vzali se letos na začátku ledna. S přípravou svatby si herečka dlouho hlavu nelámala. Zasnoubila se krátce před Vánocemi a už první pondělí v novém roce byla veselka.