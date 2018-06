Cameron Diazová se prosadila díky svému poprsí

Cameron Diazová ve filmu Olivera Stonea Vítězové a Poražení. Cameron Diazová ve filmu Olivera Stonea Vítězové a Poražení hrála prezidentku a spolumajitelku amerického fotbalového klubu.

"Lidé ten trhák prostě zbožňovali, chodili na něj i třikrát po sobě a všechny své známé přesvědčovali, že nový snímek musejí rozhodně vidět. A konečně propagaci samotnému filmu udělali právě fanouškové prostřednictvím komunikace mezi sebou, protože hollywoodská produkce si koupila tímto dílem jejich duši," míní přední hollywoodský filmový kritik James Cooper.Profesionální začátek Cameron Diazové je ovšem nutno spojovat s její vizáží. Dnes špičková herečka totiž začínala jako modelka. Poté, co dostala možnost představit se před kamerou, neváhala celému světu dokázat, že není jen modelkou s hezkou tváří, ale že je nádhernou talentovanou herečkou.První příležitostí pro Cameron byla role ve snímku Maska. Nejzajímavější na celé věci je to, že pro zkoušku pro tuto roli dodala Cameron Diazová sérii fotografií, na nichž má zcela odhalená ňadra! Na základě těchto fotografií byla posuzována její fotogeničnost a díky pro muže velmi atraktivní řádce fotografií byla přizvána na kamerové zkoušky. Údajně je celá série snímků s polonahou Cameron skryta v tajném sejfu.Pro Cameron znamenalo obsazení do tohoto filmu strmý vzestup v kariéře. Mladá herečka se náhle objevila na seznamu nejžádanějších hvězd Hollywoodu a nakonec museli i prestižní producenti bojovat o její obsazení. Co víc si mohla mladá herečka přát. Získala spousty příležitostí zahrát si v nejlepších filmech, zakusila různé herecké příležitosti a je pravda, že se jí podařilo některé z nich bravurně zvládnout.Na co je ovšem vždy velice opatrná? Právě na nahotu, a pečlivě si hlídá scénáře, v nichž by se měla objevit spoře oděná nebo dokonce zcela odhalená. Ovšem na několika fotografiích, které se začínají šířit světovými tiskovými agenturami, je Cameron zachycena se svým přítelem Mattem Dillon, jak vesele skotačí na nuda pláži se zcela odhaleným poprsím. Cameron, Cameron!