Cameron Diazová plánuje svatbu ve Velké Británii

Třetina hvězdného tria z filmu Charlieho andílci a její přítel model Paul Sculfor údajně projížděli britský venkov a pátrali po ideálním místě, kde by si mohli říct své ano. "Pár se kouká po nějakém velkém venkovském sídle s kaplí, umístěném uprostřed polí," uvedl zdroj blízký snoubencům.

"Také plánují pronajmout si celý hotel pro jejich rodiny a přátele, a uspořádat obrovskou party. Cameron a Paul se sice chtějí vzít v Británii, ale v budoucnu asi budou společně žít v Los Angeles," dodal zdroj.

Blonďatá herečka, která s britským modelem Paulem chodí devět měsíců, se chce vdát a mít děti co nejdříve. "Cameron chce opravdu velkou romantickou svatbu se všemi náležitostmi. Dokonce už jedná s návrhářem Karlem Lagerfeldem, aby jí navrhl svatební šaty značky Channel. S Paulem jsou spolu opravdu šťastní a rádi by měli svatbu už v létě nebo na začátku podzimu a pak by chtěli co nejdřív založili rodinu," prozradil zdroj.

Diazová dokonce letos vypustila své plány na prázdniny, aby se plně mohla věnovat přípravám na svatbu. Šestatřicetiletá herečka obyčejně jezdí každý rok na Hawai surfovat, ale letos se stala otrokem své svatby a usilovně shání místo, kde se slavnostní obřad bude konat.