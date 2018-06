Cameron Diazová ochutnává muže

Jak se třicetiletá Cameron svěřila, namlouvá si tak muže již od svých středoškolských let. "Když už nevím, kudy kam, a chci si prostě jen tak užít, je to ten nejlepší recept. Stálého partnera tak ale nikdy nehledejte. Chlap, který se po jídle nejraději napije piva a pak si v televizi pustí fotbal, je k běžnému životu naprosto nepoužitelný. Takové já označuji za ´ochutnej a utíkej´. Jsou dobří tak na jednu noc," prozradila o sobě hvězda filmu Prostě sexy.

Diazová tak sice loví milence již mnoho let, ale daleko více si potrpí na romantiku. "Je to sice smutné, ale připadá mi, že je takových mužů méně a méně. Jen skutečný gentleman dneska pozve dívku do restaurace na dobré jídlo a pak se s ní třeba celou noc prochází po městě nebo v parku. Dnešní mládež jde do kina, pak na hamburger a všechno končí u sexu, bez jakéhokoliv náznaku romantiky," povzdechla si Cameron.

A co na hlavní hrdinku akčního filmu Charlieho andílci zapůsobí nejvíce? Zřejmě plápolající svíčky a z lásky darovaný tulipán. "Někdo sice považuje tulipány za kytku hloupých lidí, já ji ale miluji. Snad právě proto," dodává s úsměvem Diazová.