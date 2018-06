Čtyřicátnice Diazová: Stárnutí je nejlepší část mého života

"Manželství nebylo něco, co by mě přitahovalo. Nechtěla jsem to ve dvaceti ani jako třicátnice. Nemusím mít děti ve svém životě jako něco naprosto nezbytného. A na druhou stranu je tu pořád tato možnost, nejsem tak stará. Cítím se teď velmi schopně," řekla herečka pro magazín Esquire.

Diazová se ve skvělé fyzické formě udržuje cvičením pilates a popírá, že by na vyhlazení vrásek používala botox. Věk podle herečky přináší především spokojenost se životem.

Cameron Diazová ve filmu Poslední večeře (1995) Cameron Diazová (2012)

"Poprvé v životě jsem spokojená. Stárnutí je nejlepší část mého života. Znám se teď mnohem líp. Cítím se schopněji než kdykoli dřív. A co s týká fyzické stránky, cítím se ve čtyřiceti líp než v pětadvaceti," dodala.

Herečka napíše také knihu o zdravé výživě, kterou chce věnovat především americké mládeži bojující s obezitou. Inspirovala ji kolegyně Gwyneth Paltrowová, která vydává týdeník o životním stylu Goop!, ale také otec Emilio Diaz, jenž před čtyřmi roky zemřel na zápal plic.

Kniha má být povídáním o tom, proč a jak jsou správná výživa a pohyb nezbytné pro zdraví mladých lidí. Herečka se chce zaměřit především na dívky, ale přečíst knihu si můžou i chlapci a muži.

Podle herečky se v žádném případě nejedná o dietu. Je to spíš lifestylový průvodce s tipy pro zdraví, přičemž hodlá citovat také osobní zkušenosti kolegyň Drew Barrymoreové, Jennifer Lopezové a právě Gwyneth Paltrowové.