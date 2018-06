Pořád utrácím za hranolky, říká autorka knihy o výživě Cameron Diazová

Když bylo Diazové dvacet, byla prý královnou rychlého občerstvení. "Žila jsem na jídle z fastfoodu. Pila jsem hrozně moc coly a jedla pořád mastné, sýrové potraviny. Jedla jsem to až do doby, kdy mi to začalo ubližovat," cituje Diazovou britský Daily Mail.

Rozhodla se změnit životní styl ani ne tak kvůli postavě, ale spíš kvůli zdraví. Přestala jíst v rychlém občerstvení a vyřadila ze stravy i rafinované cukry.

"Když pochopíte, jak vaše tělo funguje, uděláte správná rozhodnutí. Trpěla jsem na akné a měla malé bílé pupínky. Začala jsem se vyhýbat mléku a mléčným výrobkům a má pleť se zcela změnila," popsala herečka.

Cameron Diazová Lopezová a Diazová ukázaly na Oscarech 2012 výstavní pozadí.

Její nejoblíbenější jídlo jsou prý pikantní ovesné vločky, které připravuje s karamelizovaným pórkem, zeleninou a japonskou omáčkou. Ráda si ale dopřeje třeba i škvarky.

Jedna neřest z mládí jí ale přeci jen zůstala. "Pořád utrácím za hranolky. Disciplína neznamená strádání," říká.

O tom, jak mít ráda své tělo, napsala Diazová pro všechny ženy po čtyřicítce knihu s názvem Body Book, která vyšla poslední den roku 2013.

Cameron Diazová při psaní své knihy

"Není to o tom, co jím, nebo co dělám. Je to o informacích, aby se mladé dívky a ženy mohly na to podívat a samy si vybrat. Nerada bych jim rozkazovala, co mají dělat," říká herečka, která sama pro knihu nafotila čtyřicet žen s různou postavou a věří, že všechny mohou milovat své tělo, když přijdou na to, jak se stravovat a jak cvičit.