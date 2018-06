Cameron Diazová: Bez dětí je život mnohem lehčí

„Když máte děti, je to mnohem větší dřina. Mít vedle sebe životy, za které navíc zodpovídáte, to bych nezvládla. A díky tomu to mám o dost lehčí. Dítě je na celý den, každý den po osmnáct let,“ říká Diazová.

„Nemít dítě není jednoduché rozhodnutí, ale já to měla mnohem jednodušší než většina žen. Já sice ráda lidi ochraňuji, ale nikdy jsem neměla mateřský pud. Tak to prostě je. To neznamená, že nemám občas těžký život,“ dodala herečka.

Díky tomu, že nemá starosti o děti, může se starat sama o sebe, takže si udržuje sexy postavu a je ve skvělé kondici. V novém filmu Sex Tape, kde vystupuje s Jasonem Segelem, se dokonce úplně odhalí.

Ve filmu Sex Tape se Cameron Diazová úplně odhalí.

Diazová teď údajně randí s o šest let mladším kytaristou skupiny Good Charlotte Benjim Maddenem, který dříve chodil s Paris Hiltonovou. Dohodila jí ho jeho švagrová a Cameronina kolegyně Nicole Richie. Vztah zatím drží pod pokličkou, jsou spolu teprve od května.