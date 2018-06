Cameron Diazová: Letos budu rodit

Dodala, že za toho pravého otce považuje právě Justina. Ovšem o tom, jestli "podivný pocit uvnitř" znamená tikot biologických hodin nebo jestli je Cameron již těhotná, se zatím dá jen dohadovat.

Herečka podle přátel totiž touží po dítěti již delší dobu.

"Vždy jí do toho něco vlezlo. Když měla čas ona, Justin byl na turné nebo musel pracovat na novém albu. A když měl volno Justin, musela zase natáčet Cameron. Letošek by mohl být klidnější a ona toho určitě využije. O dítěti sní dlouhé měsíce," prozradila blízká přítelkyně Diazové, která také odhaduje, že se letos jednatřicetiletá Cameron za dvaadvacetiletého Justina provdá. - více zde

"Bylo by hezké, kdyby si dali dítě jako svatební dar. Čas od času to mezi nimi sice bouří, ale neznám nikoho, kdo by se k sobě hodil lépe než oni dva," dodala přítelkyně.

Hvězda filmů Maska a Svatba mého nejlepšího přítele sice dítě chce, ale nehodlá nic plánovat. "Až to přijde, tak to přijde. Už jsem ale Justinovi naznačila, že pokud to nestihne do jara, nebude se mnou k vydržení," řekla s úsměvem Cameron Diazová, která v současné době usiluje o roli v divadelní verzi slavného filmu Když Harry potkal Sally, který nejvíce proslavila scéna se simulovaným orgasmem. - více zde