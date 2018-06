Cameron Diazová končí se sexem

Cameron Diazová ve filmu Olivera Stonea Vítězové a Poražení. Cameron Diazová ve filmu Olivera Stonea Vítězové a Poražení hrála prezidentku a spolumajitelku amerického fotbalového klubu. 17. místo - Cameron Diazová Zlatý Globus 2002 - Cameron Diazová po příjezdu na 59. ročník udílení Zlatých Globů. Herečka byla nominována v kategorii Nejplepší herečka ve vedlejší roli za snímek Vanilkové nebe.

Svým fanouškům tedy Cameron vzkázala, že tentokrát to bylo opravdu naposledy, co si před kamerou odložila šaty. Nechce tím už dále trápit svého milovaného Jareda."Tom byl velice ohleduplný a moc jsme se u toho nasmáli. Ale já už prostě nechci jít do práce a tam skočit s někým do postele. Dokonce ani s Tomem Cruisem ne," dodala k tomu herečka.