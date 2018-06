Cameron Diazová chce být sama

A když říká s někým, myslí tím lidské společníky, nikoli zvířecí. "Vystačím si se svými kočkami," dodala. "Naprostá fantazie by bylo strávit měsíc bez kontaktu s kýmkoli."

Jednatřicetiletá hvězda filmu Charlieho andílci, která naposledy propůjčila hlas princezně Fioně v pokračování animovaného snímku Shrek, se listu New York Daily News také svěřila, že navzdory svým příjmům nežije nijak extravagantní život.

"Ano, peníze mi přinášejí vyrovnanost a pocit bezpečí. To je úžasné. Ale jen já vím, jak málo z těch peněz doopravdy utrácím. Můj majetek jsou lidé, kteří mě obklopují," říká. "A vůbec, do toho nikomu nic není, kolik vydělávám. Je to vlezlé a nezdvořilé. Co je komu po tom?" ohradila se nakonec.